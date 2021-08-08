Небольшой дождь пройдет в Иркутске в воскресенье Фото: Наталья ЛЫТКИНА

8 августа в Иркутской области пройдут кратковременные дожди. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, температура +22,+27 градусов, при облачной погоде +14,+19 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе УГМС по Иркутской области.

В воскресенье в Иркутске прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура +22,+24 градуса, -рассказали в ведомстве.

Напомним, синоптики сообщили, что 8 августа благодаря ветру и дождю из Иркутска уйдет смог от лесных пожаров. Жители областного центра и близлежащих городов начали замечать дымку еще в ночь на 7 августа. Выяснилось, что это последствия напряженной обстановки с пожарами в Якутии.

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