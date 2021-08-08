32 человека умерли от COVID-19 в Иркутской области за сутки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

8 августа в Иркутской области выявили 394 случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 89 015. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Переболели и справились с вирусом в Иркутской области с начала пандемии 76 057 человек, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 4033 пациентов, 32 за сутки. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 392 человек, 3 за сутки.

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