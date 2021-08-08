Сброс воды на Иркутской ГЭС снижен на сутки

8 августа с 18.00 режим сброса воды через Иркутскую ГЭС понижен до 3100 кубических метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В верховьях идут дожди, в связи с этим повышается уровень воды на реке Иркут. Может возникнуть угроза подтопления некоторых территорий Иркутска. Поэтому мы договорились с руководством Енисейского бассейнового водного управления о временном снижении сбросов, - рассказали в ведомстве.

Городские службы находятся в постоянной готовности, ведется регулярный мониторинг уровня рек Ангара, Иркут, Ушаковка.

Сбросы снижены на сутки. Дальнейшее решение будет приниматься в соответствии с гидрологической обстановкой.

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