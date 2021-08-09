На Байкале работник парома украл деньги с помощью мобильного перевода Фото: Александр ГЛУЗ

В Ольхонском районе раскрыли кражу денег, совершенную на пароме. У одного из работников пропало со счета 5500 рублей. Позже полицейскими был задержан его коллега,19-летний житель Усольского района. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- По версии следствия, молодой человек, являясь членом экипажа судна, похитил у своего коллеги, при помощи сервиса мобильных платежей, денежные средства в сумме 5500 рублей путем перевода на счет третьего лица, - рассказали в ведомстве.

В отношении 19-летнего жителя Усольского района возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллектора, который кошмарил учителей целой школы, осудят в Шелехове. Вышибала требовал вернуть чужой долг. (подробности)

Жестокое убийство 15-летней давности раскрыли в Иркутске. На момент совершения преступления задержанному было 17 лет, все эти годы он скрывался от следствия. (подробности)