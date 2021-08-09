Ниже критических отметок опустился уровень рек в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В регионе гидрологическая обстановка пришла в норму. 8 августа на реках Иркут, Китой, Белая, Бирюса отмечалось повышение уровня воды на 10-40 см, в верховьях Иркута – на 50-150 см, на реках Южного Прибайкалья – на 20-105 см, на остальных реках области наблюдалось колебание уровня воды в пределах 2-10 см. Сегодня уровень рек опустился ниже критических отметок. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Уровень воды в реке Ангаре в городе Иркутске при критической отметке 320 достигал 230 сантиметров. Накануне, в связи с повышением уровней воды в реке Ангаре, было принято оперативное решение по снижению на сутки сбросных расходов до 3100 м³/с, - рассказали в ведомстве.

Также уровень воды в реке Иркут в районе села Баклаши при критической отметке 480 сантиметров составлял 390 сантиметров.

9 августа ожидается повышение уровня воды в реке Иркут на 40-60 сантиметров, на реках Китой, Белая, Ия, Бирюса на 10-20 сантиметров. На остальных реках региона уровень воды понизится.

Повышения уровня воды выше критических отметок не прогнозируется.

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