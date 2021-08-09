150 человек с диагнозом COVID-19 поступили в больницы Иркутской области за сутки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

9 августа еще 393 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки. Так общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 89 408. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Приангарья.

- За минувшие сутки в медучреждения области поступило 150 человек с диагнозом COVID-19. Таким образом, продолжают лечение 4216 пациентов, - рассказали в ведомстве.

76 150 жителей региона справились с вирусом и выздоровели, 93 из них за последние сутки. К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от коронавируса умерло 4216 человек, 150 - за сутки. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний умерло 394 пациента, 2 за сутки.

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