750 килограммов опасных персиков уничтожили в Иркутской области Фото: Павел МАРТИНЧИК

750 килограммов опасных персиков уничтожили в Приангарье . В партии фруктов на плодоовощной базе Иркутска инспекторы межрегионального Россельхознадзора обнаружили вредителя - восточную плодожорку. На территории России насекомое имеет карантинный статус. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Должностным лицом подкарантинная продукция изъята и уничтожена, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении хозяйствующего субъекта по ст. 10.3 КоАП РФ, - рассказали в ведомстве.

СПРАВКА КП

восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая.

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