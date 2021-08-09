Расписание нескольких поездов на участке Улан-Удэ – Иркутск изменится с 11 августа

Изменится расписание нескольких пассажирских поездов на участке Улан-Удэ – Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 11 августа по 5 сентября 2021 года на участке Иркутск - Улан-Удэ Восточно-Сибирской железной дороги изменится расписание пассажирских поездов дальнего следования № 7 «Владивосток – Омск», № 11 «Владивосток – Самара», № 81 «Улан-Удэ – Москва», № 122 «Иркутск – Улан-Удэ», № 362 «Иркутск – Наушки». Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- Разница с действующим расписанием составит от +2 до +19 минут. Изменения связаны с проведением работ по модернизации на участке Транссиба Селенга - Таловка, - рассказали в ведомстве.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему над Иркутском висит смог и ждать ли на неделе дождя, рассказали синоптики. Специалисты поделились прогнозом погоды на рабочую неделю с 9 августа рассказали, отступит ли от Иркутска смог. (подробности)

"Босые, голодные и питаются на свалках": сибирячка кормит детей из пакистанских трущоб и рассказывает об этом в блоге. Подписчики Эржены Балдановой за день собрали больше 60 тысяч рублей, чтобы малыши не голодали хотя бы пару дней. (подробности)

Разыскали вейкбордиста, который проехался на доске по голове иркутского блогера, из-за чего тот погиб. Федор Иванов нырнул, чтобы найти на дне водоема потерянную камеру, но получил удар и черепно-мозговую травму. (подробности)