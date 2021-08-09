Холодную воду отключат в Свердловском районе в Иркутске

Жителей Иркутска ждет отключение холодной воды. В Свердловском районе в связи с плановым ремонтом будет отключено водоснабжение с 22:00 часов 12 августа. Восстановить его работу энергетики обещают к 16:00 часам 14 августа. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Холодной воды не будет в микрорайонах: Первомайский, Синюшина Гора, Луговое, а также в кварталах: Стрижи, Сокол, Сергиев Посад, Ново-Мельниково Марковского МО, - рассказали в ведомстве.

Жителей областного центра заранее позаботиться о запасе воды и мерах пожарной безопасности.

К больницам и детским домам воду будут подвозить цистернами.

Известны адреса, где не будет холодной воды в Свердловском районе в Иркутске

Отключение холодной воды в Свердловском районе Иркутска пройдет с 12 по 14 августа

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