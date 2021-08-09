160 пассажиров и 10 водителей общественного транспорта оштрафованы за отсутствие маски в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутске продолжают выявлять нарушителей масочного режима и ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Со 2 по 6 августа были проверены 500 автобусов, трамваев, троллейбусов и маршруток. 160 пассажиров и 10 водителей находились в транспорте без масок. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Ежедневно мы проверяем 50 – 100 единиц пассажирского автотранспорта в разных районах Иркутска: контролируем соблюдение масочного режима пассажирами и водителями, проведение санитарной обработки движущегося средства, заполнение соответствующего журнала. Также проводим разъяснительные беседы. По сравнению с прошлым годом нарушений становится в разы меньше, особенно редки такие нарушения среди водителей, – прокомментировали в ведомстве.

Также такие рейды проводятся специалистами в торговых центра, магазинах, кафе, фитнес-центрах и других объектах.

Напомним, что несоблюдение ограничительных мер в общественном транспорте может караться штрафом до 5 тысяч рублей; для должностных лиц до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

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