Дым от лесных пожаров окутал 539 населенных пунктов Иркутской области Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Дым от лесных пожаров в Якутии продолжает окутывать Красноярский край, а оттуда воздушные массы несут смог и в центральные и южные района Иркутской области. Также сложной остается обстановка на севере региона. В лесах на территории Усть-Кутского муниципального образования, Мамско-Чуйского, Киренского района, Катангского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Чунского районов действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По донесениям единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Иркутской области, за прошедшие сутки задымление наблюдалось в 539-и населенных пунктах 17-ти районов и 8 городских округах, - рассказали в ведомстве.

Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проведены замеры атмосферного воздуха в городах Иркутске, Ангарске, Братске, Тулуне, Усть-Илимске, Нижнеудинске, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

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