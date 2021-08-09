В Байкальске прокуратура обязала предоставить матери инвалида жилье взамен аварийного Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Байкальске прокуратура восстановила права женщины на жилье. Дом, в котором находилась ее квартира, признали аварийным и подлежащим сносу. Однако в январе текущего года квартиру полностью уничтожил огонь, из-за чего сибирячка и ее дочь, инвалид первой группы, остались без крыши над головой. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Согласно жилищному законодательству для случаев признания жилых помещений в установленном порядке непригодными для проживания и не подлежащими ремонту и реконструкции предусмотрена возможность предоставления жилых помещений по договорам социального найма во внеочередном порядке, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию города предоставить во внеочередном порядке пригодное для проживания жилое помещение по договору социального найма.

Слюдянский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

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