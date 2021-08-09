В Усолье-Сибирском чиновница "устроила" на работу двух сотрудников, а зарплату и премии забирала себе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Перед судом предстала жительница Усолья-Сибирского. 43-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

- Судом установлено, что с сентября 2018 года по февраль 2020 подсудимая, будучи главой одного из подведомств администрации, внесла в официальные документы фиктивные сведения о трудоустройстве двух жителей Усолья-Сибирского, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли. Заработной платой, а также и иными выплатами, начисленными работникам, злоумышленница, имевшая доступ к их банковским картам, распорядилась по своему усмотрению. Преступления выявлены сотрудниками полиции, расследованы сотрудниками СО по г. Усолье-Сибирское СУ СК по Иркутской области, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, женщина получила прибыль и нанесла ущерб городской администрации больше чем в 600 тысяч рублей.

Чиновницу суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, с лишением права выполнять управленческие функции на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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