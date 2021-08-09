Из-за тумана, в иркутском аэропорту попросили пассажиров заранее узнавать информацию о вылетах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В иркутском аэропорту прокомментировали ситуацию с многочасовыми задержками рейсов. Напомним, утром, 9 августа в воздушной гавани столицы Приангарья отменили вылет и прилет всех рейсов. Причина – туман, который накрыл город. Прилетающие самолеты пришлось отправлять на запасные аэродромы Улан-Удэ и Читы.

- Традиционно в это время года из-за высокой влажности и низких температур ночью Иркутск страдает от тумана, – прокомментировали в пресс-службе аэропорта Иркутска. - Из-за этого происходят многочасовые задержки рейсов. Поэтому, просим пассажиров заблаговременно позаботиться о своем вылете. Сначала получити информацию о рейсе в справочной по телефону или на официальном сайте аэропорта. Также можно узнать у представителей авиакомпании. Приезжайте в терминал минимум за два часа до вылета, и не берите с собой сопровождающих, чтобы избежать ненужного скопления людей.

В аэропорту также добавили, что в ближайшие дни ситуация с туманов может повториться.