Квартира загорелась в двухэтажном деревянном доме на улице Декабрьских Событий в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 18.02 в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме по адресу улица Декабрьских Событий, 54. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- До прибытия пожарных из 16-квартирного дома самостоятельно эвакуировались 13 человек. К тушению привлечены 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Горит комната в квартире на 1 этаже, существует угроза распространения, - рассказали в ведомстве.

Из квартиры пожарные эвакуировали газовый баллон. В 18.28 объявлена локализация на площади 40 квадратных метров. Огнём повреждена квартира.

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