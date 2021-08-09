Защитную дамбу возвели в поселке имени Горького в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В поселке имени Горького минувшей ночью возведена защитная дамба. В связи со значительным ростом уровня реки Иркут на улице Пляжной обустроен вал около 300 метров в длину и 70 сантиметров высотой. На это потребовалось 70 тонн отсева и 310 тонн грунта. В ночное время работало семь КАМАЗов и два погрузчика. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В субботу и воскресенье наблюдался значительный рост уровня Иркута. В поселке им. Горького была угроза подтопления домов, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в Иркутске с 6 августа в нескольких районах введен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 9 августа, на Иркуте снижение составило 25 сантиметров. Уровень реки сейчас составляет 210 сантиметров при критической отметке 320. Уровень Ушаковки на 9 августа составляет 134 сантиметров при критической отметке 339. Уровень Ангары за сутки не изменился.

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