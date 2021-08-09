Яков Сандаков заявил, что Иркутская область вышла на плато по коронавирусу. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Выход на плато по коронавирусу во время третьей волны в Иркутске эпидемиологи обещали к середине августа. Фактом это стало даже немного раньше. Об этом заявил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков во время прямого эфира в Инстаграм, посвященного этой проблеме.

-Да, можно говорить о том, что мы вышли на плато третьей волны коронавируса, - оценил он ситуацию с заболеваемостью в Иркутской области. - Сегодня фиксируем снижение заболеваемости и цифры уже далеки от тех, что были на пике. В больницах 4 200 госпитализированных, еще 18 тысяч лечатся амбулаторно. Во время пика третьей волны, в июле, было 30 тысяч амбулаторных с диагнозом COVID 19. За последнюю неделю на 1300 уменьшено количество коек для лечения этой инфекции. Сейчас их все еще более 5 тысяч, но 19% - свободный фонд. Уже ГКБ №3, 9 5, 6, факультетские клиники ИГМУ, городская детская больница Ангарска, областной кожно-венерологический диспансер работают в обычном режиме.

Готовится перевод на оказание разноплановой помощи ГКБ №10 в микрорайоне Синюшина гора.

- Кроме того, в течение недели планируем прекратить госпитализацию в областную клиническую больницу, - отметил министр здравоохранения региона. Да, снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией есть. Мы достигли плато третьей волны. Но все равно большое количество пациентов не дают поводов для расслабления.

Кроме того, Яков Сандаков напомнил, что борьба с ковидом продолжается и, очевидно, будет продолжаться еще долго.