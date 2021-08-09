Названы сроки, когда областная больница Иркутской области начнет работать в обычном режиме. Фото: Алексей ФОКИН

Одной из самых ожидаемых новостей прямого эфира, посвященного коронавирусу, который уже традиционно провели в Инстаграм глава региона Игорь Кобзев, министра здравоохранения Яков Сандаков и главврач Иркутской областной клинической больницы №1 Петр Дудин, было сообщение о том, что на ближайшей неделе примут решение о переводе самой главной больницы региона на "мирные" рельсы.

- Был период очень сложный, пик заболеваемости, когда принималось решение о вводе областной клинической больницы как стратегического резерва на борьбу с пандемией, - рассказал Петр Дудин. - Тогда поступало по сотне человек в день. Было 662 пациента с ковид. Сейчас - 493 человека, и их активно выписываем. При этом важно отметить, что оказание экстренной, особенно высокотехнологической, в том числе кардиохирургической, нейрохирургической помощи мы не прекращали.

Поскольку о решении выводить больницу из режима ковидного госпиталя уже заявлено и обозначено время - в течение недели, то логичен вопрос - как будет работать ОКБ.

- Я думаю, 2-2, 5 недели уйдет на долечивание и выписку пациентов, - предположил Петр Дудин. - В первую очередь будем открывать хирургическое и кардиохургическое отделения. Конечно, в новых условиях, как и до этого, у нас в составе больницы будет 2 ковидных отделения и 2 реанимации - для тех пациентов, у которых, кроме основного заболевания, обнаружится еще и коронавирус.