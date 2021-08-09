Отключение света в Иркутске 10 августа: как надолго отключат, когда дадут. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Отключение света в Иркутске 10 августа, безусловно, доставит достаточно неудобств. Скажем, жителям многоэтажек, которые останутся без электричества и будут дома, на это время придется обойтись без компьютера, телевизора и возможности вскипятить чайник. Та же ситуация в офисе оставит много людей без интернета и стационарных телефонов. Энергетики приносят свои извинения - работа есть работа.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - сообщают они в официальном аккаунте в Инстаграм. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Также специалисты отмечают, что отключение света в Иркутске 10 августа, запланированное в Ленинском, Октябрьском и Правобережном округах, может как завершиться раньше времени, так и затянуться, если будут обнаружены дефекты.

Приводим все адреса, где запланировано отключение света в Иркутске 10 августа.

Отключение света в Иркутске 10 августа: Ленинский округ.

Отключение света в Иркутске 10 августа: Правобережный округ.