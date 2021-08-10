223 жителя Иркутской области вылечились от коронавируса за сутки Фото: Екатерина ЗАХАРОВА

10 августа еще 398 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки. Так общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 89 806. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Приангарья.

- За минувшие сутки из медучреждений региона выписались и отправились домой 177 пациентов. Продолжают лечение 4039 человек, - рассказали в ведомстве.

76 373 жителя области справились с вирусом и выздоровели, 223 из них за последние сутки. К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от коронавируса умерло 4098 человек, 32 - за сутки. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний умерло 396 пациентов, 3 за сутки.

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