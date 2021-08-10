Пьяный лихач на Жигулях пустился наутек, увидев машину ДПС в Осинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Осинском районе инспекторам ДПС пришлось участвовать в погоне. Работая на дороге Оса –Усть-Уда сотрудники заметили, как водитель Жигулей, заметив патрульную машину, развернулся и прибавил скорость. Пытаясь скрыться от полицейских, лихач создавал аварийные ситуации. Через несколько минут нарушителя задержали, им оказался 20-летний местный житель. Концентрация алкоголя в его крови превышала норму в пять раз. Об этом сообщают в пресс-службе Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- С 7 по 8 августа на территории Иркутскои области сотрудники ГИБДД проводили массовые проверки, направленные на выявление лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. За данныи период Госавтоинспекторы задержали 110 водителеи за управление транспортными средствами в нетрезвом виде, - рассказали в ведомстве.

Из них 17 автомобилистов находились нетрезвыми за рулем повторно. Такое нарушение предусматривает уголовную ответственность.

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