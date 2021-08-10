Жители девяти населенных пунктов под Иркутском остались без света из-за аварии Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

10 августа в 14:02 произошло аварийное отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах по дороге на Мельничную Падь. Об этом сообщили в Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попали ДНТ Завидово, деревня Новогрудинина, часть домов в деревне Мельничная Падь, СНТ Радуга, СНТ Большой Колей, СНТ Гелиос, СНТ Мечта, СНТ Тонус, СНТ Энергетик, - рассказали в соцсетях компании.

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения -

17:00.

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