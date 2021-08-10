Еще 173 населенных пункта Иркутской области накрыл дым от лесных пожаров Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Иркутской области количество населенных пунктов, попавших в зону задымления от лесных пожаров, увеличилось до 713 в 20 районах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проведены замеры атмосферного воздуха в городах Иркутске, Ангарске, Братске, Тулуне, Усть-Илимске, Нижнеудинске, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

С 11 по 13 августа местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

В лесах регионального характера на территории Усть-Кутского, Мамско-Чуйского, Киренского, Катангского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Чунского районов, где сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Выход и въезд в лес строго запрещен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это не туман, это смог: жители Иркутска не понимают, почему нечем дышать и куда делось Солнце. Как защититься от смога, дым окутал Иркутск. (подробности)

Диспансеризация и профосмотры продолжатся в Иркутской области в августе. Решение о возобновлении диспансеризации 2021 в Иркутске принято после спада третьей волны коронавируса. (подробности)

Почему над Иркутском висит смог и ждать ли на неделе дождя, рассказали синоптики. Специалисты поделились прогнозом погоды на рабочую неделю с 9 августа рассказали, отступит ли от Иркутска смог. (подробности)