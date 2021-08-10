Движение транспорта по улицам Красного Восстания и Трилиссера закроют на месяц в Иркутске

Движение по улицам Красного Восстания и Трилиссера закроют на месяц в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске с 30 августа по 30 сентября перекроют сразу две улицы. Это связано со строительством теплотрассы. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

- С 9.00 30 августа до 20.00 30 сентября движение будет ограничено по улице Красного Восстания на участке в районе здания №22/1. Это связано со строительством тепловой сети, - рассказали в ведомстве.

Также с 9.00 30 августа до 20.00 30 сентября участок улицы Трилиссера от пересечения с улицей Байкальская до здания по улице Трилиссера, 41а будет закрыт для движения транспорта. Причина - строительство теплотрассы.

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