Покупателя "закладки" наркотиков приговорили к 3,5 годам колонии в Братске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Братска осудили и признали виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В судебном заседании установлено, что подсудимый посредством сети «Интернет» договорился о сбыте ему наркотического средства через «закладку», размещенную вблизи одного из жилых домов Братска. Однако, прибыв на место, он был задержан сотрудниками полиции, а наркотическое средство изъято, - рассказали в ведомстве.

Суд назначил покупателю закладки 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Личность продавца наркотиков был так же установлен полицией. Он привлечен к уголовной ответственности.

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