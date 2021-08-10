Выяснилось, где в Иркутске 11 августа отключат горячую воду на день, а где на 10 дней. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Итак, отключение горячей воды в Иркутске 11 августа. По сути, очередное, так как энергетикам приходится торопиться, приводя в порядок сети - скоро сентябрь, а в середине этого месяца уже подключают отопление. Названы адреса, в которых состоится ремонт в ближайшую среду.

- Обращаем внимание: 11 августа в некоторых домах в части Иркутска будет отключено горячее водоснабжение на несколько часов для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - так аргументируют необходимость неудобств для жителей сами энергетики.

Но, в конце концов, в большинстве случаев отключение горячей воды 11 августа в Иркутске пройдет днем, когда жители по большей части на работе. Вдобавок, несколько часов можно и потерпеть.

Другое дело, отключение горячей воды с 11 августа в одном из пригородов Иркутска ( жители его считают практически частью города) - микрорайоне Ершовском. Здесь перебои с возможностью принять душ ожидаются на целые 10 дней, и уже начались - с 13:10 10 августа до 20:00 20 августа 2021 года. Все эти дни здесь обещано снижение температуры воды.

Все адреса, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 11 августа, смотрите в таблице.