Сибирячка решила отомстить бывшему возлюбленному, сообщив в полицию, что он ее изнасиловал Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Расставшись с любимым молодым человеком, 25-летняя жительница Бурятии заработала себе еще и судимость. В мае этого года, поругавшись с бывшим, девушка пошла в полицию и рассказала, что экс-бойфренд изнасиловал ее в квартире на вечеринке у общих знакомых.

Полицейские начали проверку и выяснили, что информация об изнасиловании фейковая. После очных ставок со свидетелями, которые находились в той самой квартире на вечеринке и опровергали сведения об изнасиловании, девушка изменила показания, сообщив, что никто ее не насиловал. Оговорила мужчину она для того, чтобы таким образом отомстить бывшему молодому человеку из-за состоявшейся ссоры и расставания. После этого, против нее и было возбуждено уголовное дело.

- Ее обвиняют по статье «Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Уголовное дело вскоре будет направлено в суд.

Добавим, что девушке грозит до трех лет лишения свободы.