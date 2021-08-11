В Иркутской области аферистка ограбила фирму на 140 тысяч рублей, притворившись женой начальника Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Шелеховском районе жертвой мошенников стала менеджер фирмы. Сибирячке посреди рабочего дня позвонила неизвестная женщина, назвав свои имя и отчество, которые были такими же, как у жены начальника фирмы. Собеседница попросила подчиненную "супруга" оценить качество световых панелей и посмотреть, есть ли следы брака. А затем перевести деньги, полученные от клиентов фирмы, на два продиктованных счета. Об том сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Так как в данной фирме практиковалось получение денег за оказание услуг на личные банковские счета сотрудников, а затем возврат наличных в бухгалтерию, финансовая сторона вопроса удивления у жертвы не вызвала, - комментирует Людмила Глушкова, следователь ОМВД России по Шелеховскому району.

"Жена начальника" ни на минуту не прекращала разговор и заставила менеджера снять с банковской карты 140 тысяч рублей, а затем перевести сумму через терминал на два указанных счета. При этом мошенница постоянно задавала вопросы, касающиеся работы компании, например, хватит ли денег на оплату ГСМ и так далее.

После проведенных операций по поручению "жены шефа" менеджер решила поделиться произошедшим с коллегой. Однако та рассказала, что супругу хозяина компании никогда на работе не видела и в фирму она ранее никогда не звонила. Только после этого жертва аферистов решила обратиться в полицию.

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