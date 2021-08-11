Общественный контроль за строительством ФАПов в Иркутской области усилят. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

За возведением фельдшерско-акушерских пунктов в Приангарье усилят общественный надзор. Вести его будут депутаты регионального ЗакСобрания и активисты Общероссийского народного фронта.

- В Иркутской области в этом году появится рекордное количество ФАПов – 59 и две новые амбулатории, - сообщил глава региона Игорь Кобзев. - Для нас большое значение имеет качество выполняемых работ. Поэтому очень важно, чтобы их контролировали на местах. Все они должны быть завершены в обозначенные контрактами сроки.

Так, уже готовы пять пунктов. Теперь за медпомощью удобно обращаться жителям сел Нижняя Иреть, Тунгуска, деревни Бажей Черемховского района, села Майск Осинского района и Железнодорожного, что в Усть-Илимского районе.

А теперь о финансировании. В этом году по госпрограмме «Развитие здравоохранения» из областной казны направили 273,2 млн рублей на возведение и оснащение 22 ФАПов. А по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» нынче выделят 347,5 млн рублей из федерального бюджета. На эти деньги обустроят еще 37 фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории. По плану, все они будут созданы к ноябрю 2021 года.