На водоемах Иркутской области люди стали гибнуть реже Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На водоемах Иркутской области с начала года погибло 40 человек, из них 6 - дети. Однако, этот показатель ниже прошлогоднего на 40%процентов, таким образом количество трагических случаев в регионе уменьшилось. Чаще всего такие инциденты происходят на стихийных пляжах, их на учете Центра ГИМС - 269. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧСМ России по Иркутской области.

- Так, 3 августа в Чунском районе на бывшем карьере утонул 15-летний парень, который купался в компании двух своих друзей. Товарищи помочь утопающему, к сожалению, не смогли. Водоём непригоден для купания, находится в лесной полосе. На берегу стоял знак «купаться запрещено», однако подростки не обратили на него внимания, - рассказали в ведомстве.

На купание в опасных местах жителей толкает нехватка официальных пляжей. Людей просят в первую очередь думать о своей безопасности и ни в коем случае не оставлять детей у водоема без контроля. Такое нарушение наказывается штрафом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске птицы погибают из-за дыма от лесных пожаров: мнение орнитолога. Игорь Фефелов рассказал, как смог может быть связан с гибелью пернатых. (подробности)