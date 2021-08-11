Количество заболевших COVID-19 в Иркутской превысило 90 тысяч Фото: ИВАНОВА Диана

11 августа еще 399 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки. Так общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 90 205. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Приангарья.

- За минувшие сутки из медучреждений региона выписались и отправились домой 176 пациентов. Продолжают лечение 3863 человек, - рассказали в ведомстве.

76 624 жителя области справились с вирусом и выздоровели, 251 из них за последние сутки. К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от коронавируса умерло 4125 человек, 27 - за сутки. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний умерло 399 пациентов, 3 за сутки.

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