Владимир Познер объяснил причины поражения Дины Авериной на Олимпиаде в Токио Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с Диной Авериной на Олимпиаде в Токио и объяснил причины ее поражения в беседе с ИА NEWS.ru.

- Художественная гимнастика — это сложный вид спорта, как и спортивная гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание. Все виды спорта, где нет четкого, конкретного результата в виде секунд, минут, сантиметров, метров, где победители определяются по мнению судьи, причем не одного, а целого ряда судей, — оцениваются субъективно. И я понимаю, что между судьями при принятии решения могут быть разногласия, — отметил Познер.

Также телеведущий назвал себя "просто зрителем", так как делать выводы, почему "золото" досталось именно израильтянке Линой Ашрам, необходимо быть профессионалом в этом виде спорта.

Напомним, ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала "серебро" Авериной "вопиющей несправедливостью" и "позором".

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