Где самое большое в стране зарплатное неравенство, рассказали эксперты Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Москве, Санкт-Петербурге, в Подмосковье и Тюменской области зафиксировано самое большое в России зарплатное неравенство. Это показали результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Минимальная разница в зарплатах — в Туве и Алтайском крае. Эксперт Илья Матвеев рассказал ИА NEWS.ru.

— Это ожидаемые результаты. В Москве и Санкт-Петербурге концентрируется самое большое число высокооплачиваемых позиций на рынке труда в таких секторах, как информационные технологии и финансы, где самые высокие зарплаты. Чем больше таких людей, тем выше неравенство. По исследованию видно, что чем выше ВВП, тем сильнее в регионе неравенство, - рассказал Матвеев.

Также эксперт отметил, что лучше иметь ситуацию, как в Москве, чем на то же Алтае. В регионах с большим неравенством большую часть от экономического роста получает меньшинство. Однако и в столице экономическую обстановку тяжело назвать идеальной.

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