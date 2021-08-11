В Иркутской зоогалерее показали, как принимает горячую ванну ящерица Варежка. Фото: Иркутская зоогалерея

В Иркутской зоогалерее показали, как крупная сурового вида ящерица Варежка с удовольствием принимает горячую ванну. Видео опубликовали в официальном аккаунте зоогалереи.

- У нас новая рубрика, где мы будем регулярно показывать жизнь зоопарковского "закулисья". Здесь будет то, что при обычном посещении наших филиалов увидеть не получится, - рассказали посетителям в соцсетях зоогалереи.

В вольере Варежки есть водоем, однако, иногда ей просто необходимо "отмокание" в большой тёплой ванной и механическая чистка всего тела. То есть кто-то из сотрудников обязательно должен потереть ящерице спинку, так как сама она этого сделать не в состоянии.

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