Ремонт улицы Сурикова завершается в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске завершается ремонт улицы Сурикова. На объекте проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, проводится укладка нового слоя. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Работы проводим большими картами, заменим старое непригодное покрытие и дорога будет в нормативном состоянии. Помимо того, меняем асфальтобетон улицы Бурлова, устанавливаем там бордюр. Кроме этого, 4 бригады одновременно выполняют ямочный ремонт, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что всего в 2021 году в Иркутске будет отремонтировано 22 дорожных участка протяженностью 22 километра.

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