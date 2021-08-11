Стало известно, где в Иркутске отключат свет 12 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света 12 августа в Иркутске затронет, прежде всего, Правобережный и Ленинский округ. Здесь без электричества, и достаточно длительное время, придется обходиться жителям достаточно большого количества улиц, ближе к центру - в основном Куйбышевского района, в Ленинском округе -прежде всего окраинных, и садоводств. Затронут работы и Свердловский район. Для людей, у которых свои планы на этот день, это будет, конечно, весьма некомфортно.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - просят энергетики. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу. Обращаем внимание, что в плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании.

В самом деле, по прогнозу, 12 августа в городе возможен дождь и это может скорректировать планы энергетиков. Кроме того, повысить длительность работ вполне могут поломки на сетях. Где же пройдет отключение света 12 августа в Иркутске? Смотрите список!

Отключение света в Иркутске 12 августа: адреса, когда включат.

Отключение света в Иркутске 12 августа: где произойдет.

Отключение света в Иркутске 12 августа.

Отключение света в Иркутске 12 августа 2021.