Пенсионерка из Чунского района ушла из дома и прошла пешком 20 километров по трассе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О пропаже 71-летней жительницы поселка Октябрьский Чунского района, полицейским сообщила ее дочь. Она рассказала, что 10 августа, около 23 часов, мать ушла из дома и не вернулась. Полицейские выяснили, что пожилая женщина могла отправиться в сторону деревни Тахтомай, в которой ранее проживала. Сыщики подготовили ориентировку и направили группу поиска для проверки трассы. Однако там пенсионерку не нашли.

- Поиски, которые продолжались до утра, осложнял дым и спустившийся туман, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ранним утром в полицию позвонила работница АЗС, и сообщила, что видела похожую женщину. Она рассказала, куда пошла пропавшая.

Таким образом, удалось выйти на след пожилой сибирячки и найти ее. Оказалось, что она прошла пешком около 20 километров по трассе. Полицейские отвезли ее домой к родным. Ее здоровью ничего не угрожает.