Серебряный призер Олимпиады иркутский стрелок Артем Черноусов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Фото: предоставлено Артемом Черноусовым

Иркутский стрелок Артем Черноусов, который на Олимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль получил еще одну награду. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награждении спортсмена 11 августа подписал Владимир Путин.

- Спортсмен награжден за большой вклад в развитие отечественного спорта, - уточнили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – А также за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Олимпиаде в Токио.

Напомним, на Играх в Токио Артем Черноусов завоевал серебряную медаль в пулевой стрельбе в паре со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной.

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