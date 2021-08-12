Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт12 августа 2021 4:51

Серебряный призер Олимпиады иркутский стрелок Артем Черноусов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Указ подписал Владимир Путин
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Серебряный призер Олимпиады иркутский стрелок Артем Черноусов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Фото: предоставлено Артемом Черноусовым

Серебряный призер Олимпиады иркутский стрелок Артем Черноусов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Фото: предоставлено Артемом Черноусовым

Иркутский стрелок Артем Черноусов, который на Олимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль получил еще одну награду. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о награждении спортсмена 11 августа подписал Владимир Путин.

- Спортсмен награжден за большой вклад в развитие отечественного спорта, - уточнили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – А также за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Олимпиаде в Токио.

Напомним, на Играх в Токио Артем Черноусов завоевал серебряную медаль в пулевой стрельбе в паре со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама обладателя серебряной медали Олимпиады 2020 Артема Черноусова: «Сына в детстве могли не взять в секцию» (Подробности)