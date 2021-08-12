Миллиард рублей выделили из федерального бюджета на создание Суворовского училища в Иркутске

Как идут работы на строительной площадке, проверил губернатор Игорь Кобзев. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На возведение Суворовского училища в столице Приангарья поступила первая сумма из федеральной казны – 1 миллиард рублей. Напомним, о финансировании проекта губернатор региона Игорь Кобзев договорился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время его приезда в Иркутск. Ранее инициативу об открытии такого учебного заведения на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища поддержал президент страны Владимир Путин.

- Договоренности, достигнутые между Министерством обороны России и Правительством Иркутской области, выполняются, - подчеркнул Игорь Кобзев, посетив ИВВАИУ. - Организации, которая заключила контракт с Минобороны на строительство и реконструкцию Суворовского училища, поступил первый транш. Подрядчик определил фронт работ, которые необходимо выполнить в этом году.

Так, специалисты уже укрепляют фундамент и стены главного здания площадью 23 тысячи кв.м., очищают территорию вокруг него, разбирают ненужные конструкции, проводят инженерные коммуникации. Сейчас на площадке трудится 94 человека, при необходимости число строителей готовы увеличить до 600.

Для будущего Суворовского училища создадут учебно-административный корпус, столовую, спальню на 560 мест, медпункт, а также крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку и плац. Важно, что все работы ведутся под контролем экспертов, ведь здание - объект культурного наследия, и его необходимо сохранить.

Открыть учебное заведение намерены 1 сентября 2023 года – такой срок обозначили Владимир Путин и Михаил Мишустин.

- Поэтому все планы-графики строительной организации должны быть скорректированы с учетом этой даты, - сказал глава региона. - Уверен, что Суворовскому училищу в Иркутске быть.