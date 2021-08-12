Дым от лесных пожаров накрыл почти 800 населенных пунктов Иркутской области Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Часть Иркутской области все еще окутана смогом от лесных пожаров, которые действуют на севере области и в соседнем регионе – республике Саха (Якутия). Специалисты регулярно проводят замеры воздуха - превышения концентрации вредных веществ не обнаружено. Сегодня задымленность сохраняется в 793 населенных пунктах, 21-м районе и 8 городских округах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На территории 7 районов Прибайкалья продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. По состоянию на утро 12 августа в Иркутской области действовало 25 пожаров (Катангский район – 22, Киренский – 2, Нижнеудинский - 1) на площади 140297 га. В тушении задействованы силы Министерства лесного комплекса и Министерства обороны. Силы и средства МЧС России приведены в полную готовность к защите населенных пунктов в случае возникновения угрозы перехода природных пожаров, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, с 12 по 14 августа ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов в Катангском, Киренском, Братском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Балаганском, Баяндаевском, Ольхонском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Тулунском, Боханском, Иркутском районах. Жителям этих территорий не рекомендуется посещать леса.

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