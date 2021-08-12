Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 7:10

Дым от лесных пожаров накрыл почти 800 населенных пунктов Иркутской области

С 12 по 14 августа в нескольких районах области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дым от лесных пожаров накрыл почти 800 населенных пунктов Иркутской области

Дым от лесных пожаров накрыл почти 800 населенных пунктов Иркутской области

Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Часть Иркутской области все еще окутана смогом от лесных пожаров, которые действуют на севере области и в соседнем регионе – республике Саха (Якутия). Специалисты регулярно проводят замеры воздуха - превышения концентрации вредных веществ не обнаружено. Сегодня задымленность сохраняется в 793 населенных пунктах, 21-м районе и 8 городских округах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На территории 7 районов Прибайкалья продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. По состоянию на утро 12 августа в Иркутской области действовало 25 пожаров (Катангский район – 22, Киренский – 2, Нижнеудинский - 1) на площади 140297 га. В тушении задействованы силы Министерства лесного комплекса и Министерства обороны. Силы и средства МЧС России приведены в полную готовность к защите населенных пунктов в случае возникновения угрозы перехода природных пожаров, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, с 12 по 14 августа ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов в Катангском, Киренском, Братском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Балаганском, Баяндаевском, Ольхонском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском, Тулунском, Боханском, Иркутском районах. Жителям этих территорий не рекомендуется посещать леса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, что на Иркутск надвигается долгожданный дождь, который развеет смог. Когда ждать осадки. (подробности)

В Иркутске птицы погибают из-за дыма от лесных пожаров: мнение орнитолога. Игорь Фефелов рассказал, как смог может быть связан с гибелью пернатых. (подробности)

В аэропорту Иркутска объяснили, почему в терминале скопилась толпа пассажиров. Столпотворение образовалось утром, 10 августа. (подробности)