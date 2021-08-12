День Воздушного флота 2021 в Иркутске: праздник в аэропорту отменен из-за коронавируса

День воздушного флота России ежегодно отмечают в третье воскресенье августа. В этом году праздник пришелся на 15 число. Но из-за распространения коронавируса в регионе День Воздушного флота 2021 в Иркутске не состоится. Об этом сообщают в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска.

- Мы выражаем глубокую надежду, что в следующем году праздник обязательно состоится и любители авиации смогут вновь встретиться и поздравить друг друга, - рассказали в ведомстве.

Напомним, выставка самолетов - это традиционная часть празднования Дня Воздушного флота в Иркутске. Посмотреть на вертолеты и борта разных видов, размеров и грузоподъемности в этот день приходят тысячи иркутян. Особенно праздник любили ребятишки. Можно было посидеть за штурвалом, сфотографировать и познакомиться с пилотом.

В 2020 году праздник также был отменен. В разгар пандемии COVID-19 все массовые мероприятия были под запретом. В последний раз Иркутск отмечал День Воздушного флота России в 2019 году.

Помимо выставки, пока дети исследовали железных птиц, родители могли насладиться концертной программой. Для детей работал детский городок с тематическими площадками, конкурсами и развлечениями, а в здании терминала зачастую располагалась историческая экспозиция. В 2018 году гостям также предлагалось посетить планетарий и музей оптических иллюзий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В День Воздушного флота России 2020 в Иркутске выставки самолетов не будет. Традиционное мероприятие отменилось из-за коронавируса. (подробности)

День воздушного флота 2019: самые яркие моменты праздника в аэропорту Иркутска. День воздушного флота 2019 отметили весело и интересно, дети были в восторге.(подробности)

День воздушного флота России в Иркутске: в аэропорту прошла выставка самолетов и вертолетов. Гости праздника могли не только полюбоваться воздушными судами, но и сделать памятные фотографии внутри крылатых машин. (подробности)