Еще 27 человек стали жертвами COVID-19 в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

12 августа еще 404 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки. Так общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 90 609. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Приангарья.

- За минувшие сутки из медучреждений региона выписались и отправились домой 78 пациентов. Продолжают лечение 3785 человек, - рассказали в ведомстве.

76 856 жителей области справились с вирусом и выздоровели, 232 из них за последние сутки. К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от коронавируса умерло 4152 человек, 27 - за сутки. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний умер 401 пациент, 2 за сутки.

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