На улице Канская в Иркутске, где постоянно подтапливало дома, сделали ливневку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на улице Канская, где постоянно подтапливало дома после таяния снега и дождей, обустроили ливневую канализацию. Проблему решили с помощью установки трубы диаметром 1 метр и длиной 92.5 метра с устройством смотровых колодцев. Вскоре восстановят нарушенное во время работ благоустройство. Жильцов, которые будут захламлять систему водоотвода, привлекут к административной ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– После проведения анализа ситуации стало понятно, что подтопление домов происходит по двум причинам. С одной стороны, при отсыпке территории автостоянки был проложен водоотводной лоток, который не соответствовал нормам и в итоге разрушился. С другой стороны, владельцы частных домов сами засыпали часть водоотводных канав. Сегодня водоотвод восстановлен, – рассказали в ведомстве.

Напомним, работы по обустройству ливневой канализации были проведены на проблемных участках на улицах Канская и Загоскина. С них вода будет поступать в общую ливневую канализацию на улицах Советская и Красноярская.

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