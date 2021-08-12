В Братске наркодельца суд приговорил к 9,5 годам колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске 42 -летнего мужчину осудили за хранение и сбыт наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

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- Судом установлено, что местный житель, ранее судимый за кражу и незаконный сбыт наркотиков, хранил по месту своего жительства запрещенные средства в значительном размере для личного потребления. Кроме того, в январе 2020 года на территории жилого района Энергетик в городе Братске незаконно сбыл наркотическое средство женщине. Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято около 2 грамма наркотика,- рассказали в ведомстве.

Сибиряку суд вынес приговор, назначив наказание в виде 9,5 лет колонии в колонии особого режима.

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