Хулигана, который разрисовал детскую площадку, задержала полиция в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске полиция задержала хулигана, который с помощью маркера "украсил" надписями детскую площадку. Им оказался 24-летний житель Усть-Илимска. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На днях в полицию обратились жильцы одного из домов областного центра и сообщили, что неизвестное лицо на детской площадке наносит надписи. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали молодого человека и доставили его в дежурную часть, - рассказали в ведомстве.

Жителей города просят не закрывать глаза на вандализм и хулиганство и сообщать об этом в полицию.

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