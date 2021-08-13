Продолжаются поиски мужчины, который совершил особо тяжкое преступление в Иркутске

Поиски мужчины, который совершил особо тяжкое преступление, продолжаются в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске уже больше месяца продолжаются поиски 37-летнего местного жителя Дениса Троегубова. Его ищут полицейские и следователи. Об этом вновь напомнили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- 30 июня 2021 года мужчина совершил особо тяжкое преступление в Октябрьском районе Иркутска и скрылся, - рассказали в ведомстве.

Какое именно преступление совершил мужчина, полицейские вновь не уточнили. Известно лишь, что он уже объявлен в федеральный розыск. Полицейские сообщают его приметы. На вид ему 35-40 лет, рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, европейский тип лица, короткие темно-русые волосы, серые глаза, брови густые, прямой нос, тонкие губы, уши прилегающие. Был одет в синюю куртку, синие джинсы и черную обувь.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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