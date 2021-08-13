На трассе "Сибирь" машина с двумя детьми съехала в кювет и врезалась в дерево Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На трассе Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Шульгино 32-летний мужчина справился с управлением. Иномарка, в которой помимо него находилось двое детей трех и пяти лет, съехала в кювет и врезалась в дерево. Мальчикам понадобилась помощь медиков. Мужчина забрал детей и скрылся с места аварии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

- Полицейскими установлено, что виновник не имеет водительского удостоверения. В отношении автомобилиста составлено 8 административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, за оставление водителем места ДТП суд назначил нарушителю наказание в виде ареста на срок 10 суток.

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