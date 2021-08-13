«Вакцинация – это жизнь!»: иркутяне получили первые подарки за участие в вакцинации.

«Вакцинация – это жизнь!». Так называется акция в поддержку борьбы с пандемией коронавируса, которую проводят медиагруппа «Комсомольская правда» в Иркутске при поддержке администрации города. Первая раздача подарков счастливчикам уже начинается, накануне, 12 августа, определились их имена. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Обладателей уже нашли такие подарки, как блютуз-наушники, пульсоксиметр, тонометр, портативный аккумулятор, сертификат на 3 тысячи рублей на продукты от МУП «Комбината питания» и комплект книг, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Номера счастливых победителей акции можно узнать на сайте irk.kp.ru и в пятничных номерах газеты «Комсомольская правда».

Следующие акции среди тех, кто привился, состоятся 19 и 26 августа, 2 и 9 сентября. В последний день определится обладатель суперподарка – нового автомобиля Lada Granta.

В акции могут принять участие только иркутяне, граждане России,которые имеют постоянную прописку или временную регистрацию в областном центре. При этом важно пройти полный курс вакцинации от COVID-19 и получить QR-код в период с 1 по 30 августа 2021 года.

Все правила акции и как принять в ней участие, читайте здесь

Все результаты первой акции смотрите здесь

Смотреть видеосюжет "Вакцинация - это жизнь"

Выдача подарков уже определившихся победителей проходит по предварительной записи по номеру телефона: 89641182021.