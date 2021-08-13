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Общество13 августа 2021 8:30

Депутаты областного ЗС проверили, готовы ли школы Качугского района начать учебный год очно

В условиях пандемии важно, чтобы учителя были вакцинированы, а в помещениях имелись санитайзеры и рециркуляторы
Снежанна БЕЛОВА
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Депутаты областного ЗС проверили, готовы ли школы Качугского района начать учебный год очно

Депутаты областного ЗС проверили, готовы ли школы Качугского района начать учебный год очно

В Иркутской области депутаты ЗС проверяют, готовы ли школы начать новый учебный год в условиях пандемии. Так, председатель регионального ЗакСобрания Александр Ведерников, глава комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова и председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов посетили три учебных учреждения в Качугском районе и убедились, что занятия здесь можно начинать в очной форме. Учителя ответственно подошли к вопросу вакцинации. Также парламентарии проконтролировали наличие санитайзеров и рециркуляторов.

- Необходимо четко осуществлять все меры санитарной безопасности, чтобы сохранить школьное обучение в очном формате, - сказал Александр Ведерников.

Увы, такое оборудование есть не везде, и, по мнению спикера ЗС, необходимо срочно досбалансировать бюджеты территорий к 1 сентября.

Александр Ведерников также добавил, что температуру перед уроками детям должны измерять дома родители, и не пускать их в школу с недомоганием.