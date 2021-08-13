Тело утонувшей в Адлере туристки из Братска нашли в Абхазии. Фото: ГУ МЧС России по Абхазии

8 августа на побережье Гагра было найдено тело 22-летней жительницы Братска. Девушка утонула 8 августа в Адлере. Ее тело унесло морским течением. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Абхазии.

- Тело было доставлено в морг местной районной больницы. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую, - рассказали в ведомстве.

Объявление о пропаже девушки ранее появилось в соцсетях. В публикациях говорилось: "Девушка вошла в море и не вернулась". Спустя два дня поступило сообщение о гибели сибирячки.

Сегодня семья погибшей планирует перевезти тело погибшей в Братск.

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